Inauguration du Point Relais Bibliothèque Chez Paulette Réauville

Inauguration du Point Relais Bibliothèque

Chez Paulette 30 Route d’Allan Réauville Drôme

Début : 2025-10-11 11:00:00

fin : 2025-10-11 12:00:00

2025-10-11

La mairie de Réauville, l’Association Du Bourg, et la Bibliothèque de la Vence Roussas-Valaurie ont conjugué leurs efforts pour vous offrir un Point Relais Bibliothèque à Réauville.

Chez Paulette 30 Route d’Allan Réauville 26230 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 45 85 63 94 chantal.bonnemaison@orange.fr

English :

The Réauville Town Hall, the Du Bourg Association and the Vence Roussas-Valaurie Library have joined forces to offer you a Point Relais Bibliothèque in Réauville.

German :

Die Gemeindeverwaltung von Réauville, die Association Du Bourg und die Bibliothèque de la Vence Roussas-Valaurie haben ihre Kräfte gebündelt, um Ihnen in Réauville einen Point Relais Bibliothèque anzubieten.

Italiano :

Il Comune di Réauville, l’Associazione Du Bourg e la Biblioteca di Vence Roussas-Valaurie hanno unito le forze per offrirvi un Point Relais Bibliothèque a Réauville.

Espanol :

El Ayuntamiento de Réauville, la Asociación Du Bourg y la Biblioteca de Vence Roussas-Valaurie se han unido para ofrecerle un Point Relais Bibliothèque en Réauville.

