Inauguration du Pôle culturel et de convivialité de Saint-Honoré-les-Bains Pôle Culturel et de convivialité Saint-Honoré-les-Bains

Inauguration du Pôle culturel et de convivialité de Saint-Honoré-les-Bains

Pôle Culturel et de convivialité 35 Avenue du Général d’Espeuilles Saint-Honoré-les-Bains Nièvre

Gratuit

Début : 2026-01-31 09:30:00

fin : 2026-01-31 12:00:00

2026-01-31

Venez nombreux à l’inauguration du Pôle culturel et de convivialité de Saint-Honoré-les-Bains.

Anciennement Hôtel-bar du Centre, l’actuel bâtiment a toujours vocation a rassembler les gens. Médiathèque, salle de convivialité, musée. Venez découvrir ce qu’est devenu ce lieu historique de Saint-Honoré-les-Bains.

Au programme

9h30 Accueil café et petites douceurs

10h30 Echanges avec l’auteur de romans policiers Patrick MARCHANDIAUX

11h Jean Dollet, accompagné de son violon nous emmènera en voyage au pays des contes avec les contes de ma besace . .

Pôle Culturel et de convivialité 35 Avenue du Général d’Espeuilles Saint-Honoré-les-Bains 58360 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté mediatheque@saintehonorelesbains.fr

