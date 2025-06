Inauguration du projet des Terrasses de Saint-Quirin et son Amphithéâtre – Amphithéâtre de Lalabenque Lalbenque 19 juin 2025 18:00

Début : 2025-06-19 18:00:00

fin : 2025-06-19 23:00:00

Date(s) :

2025-06-19

L’Amphitéâtre et les Terrasses de Saint-Quirin vous ouvrent leurs portes et vous invitent à venir découvrir ce nouveau lieu culturel à Lalabenque.

18h30 Discours inaugural à l’Amphithéâtre en présence des partenaires financeurs

19h30 Apéritif offert par la Mairie de Lalbenque animé par l’école de musique Tinte’Âme’Art et concert de Steel Drum.

20h30 Ouverture de la saison de L’Amphithéâtre avec le spectacle « Vedette’s Club » de la Compagnie Les Boudeuses originaire de Toulouse. Karaoké délirant / Théâtre de rue burlesque.

“Choisissez votre morceau, emparez-vous du micro et enfourchez le tigre qui sommeille en vous ! Frôlez le tapis du Vedette’s Club comme d’autres celui de Cannes et goûtez aux joies de la célébrité !”

Avec leur jeu bouffonnant et leur esprit clownesque incomparable, les personnages hauts en couleurs de la Cie les Boudeuses viennent une fois de plus gratter l’esthétique du kitsch et du ringard dans un spectacle hilarant. Liant gouaille et poésie, cynisme et sensibilité, ils nous offrent une ouverture de saison décapante !

Au menu de ce jeudi de l’Amphi:

Bò bún de Babel ( vermicelles de riz, nems, porc mariné et légumes croquants 10€ ) Marquise au chocolat ( 3€ ).

Pensez à réserver par SMS au 06 85 14 16 03. .

Amphithéâtre de Lalabenque 51 rue du sol

Lalbenque 46230 Lot Occitanie +33 5 65 31 61 17

English :

L’Amphitéâtre and Les Terrasses de Saint-Quirin open their doors and invite you to discover this new cultural venue in Lalabenque.

German :

Das Amphitéâtre und die Terrasses de Saint-Quirin öffnen ihre Türen und laden Sie ein, diesen neuen Kulturort in Lalabenque zu entdecken.

Italiano :

L’Amphitéâtre e Les Terrasses de Saint-Quirin vi aprono le porte e vi invitano a scoprire questo nuovo spazio culturale a Lalabenque.

Espanol :

L’Amphitéâtre y Les Terrasses de Saint-Quirin le abren sus puertas y le invitan a descubrir este nuevo espacio cultural de Lalabenque.

