Inauguration du restaurant solidaire Restaurant solidaire Saint-Médard-en-Jalles

Inauguration du restaurant solidaire Mercredi 22 octobre, 18h30

Ouvert depuis le 23 septembre, l’équipe du restaurant vous accueille le mardi, mercredi et jeudis midi au sein du Carré des Jalles.

Pour fêter cette ouverture, l’ensemble de l’équipe du restaurant solidaire Saveur des Jalles et ses partenaires vous invitent à l’inauguration du restaurant le mercredi 22 octobre 2025 à 18h30.

Un projet solidaire pratiquant le principe du repas suspendu

Les Saveurs des Jalles proposent un menu unique par semaine, préparé sous la houlette d’une cuisinière-gestionnaire (du CCAS), et servi par les bénévoles de l’association « Les Saveurs des Jalles ».

Ce projet est porté par l’Espace des solidarités – CCAS et animé par des bénévoles de l’association “Les Saveurs des Jalles”. Il incarne une triple ambition : bien manger, créer du lien et favoriser l’inclusion. Ouvert à toutes et tous, sans condition de ressources, il proposera chaque jour un menu complet, fait maison.

Au-delà de l’assiette, “Les Saveurs des Jalles” mise sur la solidarité active. Grâce au principe des repas suspendus, chacun pourra offrir un déjeuner à une personne en difficulté. Cet acte solidaire se fait dans la plus grande discrétion, en ajoutant une contribution libre à l’addition.

