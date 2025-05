Inauguration du « Rouetton » – Cérilly, 24 mai 2025 09:00, Cérilly.

Inauguration du « Rouetton » 15 rue Marx Dormoy Cérilly Allier

Une journée entière d’inauguration pour le tiers-lieu Le « Rouetton » avec au programme ateliers, concerts, DJ Set…dans une ambiance festive et conviviale.

15 rue Marx Dormoy

Cérilly 03350 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 08 32 65 70 polymorphecorp@gmail.com

English :

A full day of inauguration for the « Rouetton » third-place, with workshops, concerts, DJ sets and more, in a festive and convivial atmosphere.

German :

Ein ganzer Tag der Einweihung des Drittortes Le « Rouetton » mit dem Programm: Workshops, Konzerte, DJ-Sets…in einer festlichen und geselligen Atmosphäre.

Italiano :

Un’intera giornata di inaugurazione del locale di terze parti « Rouetton », con workshop, concerti, DJ set e altro ancora, in un’atmosfera festosa e amichevole.

Espanol :

Una jornada completa de inauguración de la sede para terceros « Rouetton », con talleres, conciertos, sesiones de DJ y mucho más, en un ambiente festivo y acogedor.

