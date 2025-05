Inauguration du rucher municipal – Lisieux, 7 juin 2025 11:00, Lisieux.

Calvados

Début : 2025-06-07 11:00:00

fin : 2025-06-07 16:00:00

2025-06-07

Le samedi 7 juin, la Ville vous invite à découvrir le nouveau rucher municipal, à l’occasion d’un temps inaugural qui met à l’honneur les abeilles et la biodiversité !

INAUGURATION OFFICIELLE DU RUCHER 11H

En présence de Sébastien Leclerc, Maire de Lisieux, des élus et des partenaires, assistez à l’ouverture du rucher. Découvrez également le magnifique tableau collaboratif sur le thème “Nature & Abeilles”, réalisé par l’association Mood Action Professor et le Réseau Lexovien d’Échanges Réciproques de Savoirs.

ANIMATIONS 14H À 16H

Plusieurs animations vous attendent

– Construction d’une abeille Reine, d’abeilles ouvrières et d’alvéoles avec des matériaux recyclés, par PlastNat Asso

– Visite du jardin de l’Évêché et découverte de la biodiversité, avec Laurent Bihorel, jardinier de la Ville de Lisieux à 15h15

Un moment convivial et créatif pour célébrer la nature et sensibiliser petits et grands à la protection des abeilles.

Jardin Public

Lisieux 14100 Calvados Normandie

English : Inauguration du rucher municipal

On Saturday, June 7, the City invites you to discover the new municipal apiary, at an inaugural event celebrating bees and biodiversity!

OFFICIAL INAUGURATION OF THE APIARY 11 A.M

In the presence of Sébastien Leclerc, Mayor of Lisieux, elected officials and partners, attend the opening of the apiary. You’ll also be able to discover the magnificent collaborative painting on the theme of Nature & Bees, created by the Mood Action Professor association and the Réseau Lexovien d?Echanges Réciproques de Savoirs.

ENTERTAINMENT 2PM TO 4PM

Several activities await you:

– Construction of a queen bee, worker bees and honeycombs using recycled materials, by PlastNat Asso

– Visit of the Évêché garden and discovery of biodiversity, with Laurent Bihorel, gardener for the City of Lisieux at 3:15 p.m

A friendly, creative opportunity to celebrate nature and raise awareness of bee protection among young and old alike.

German : Inauguration du rucher municipal

Am Samstag, den 7. Juni, lädt die Stadt Sie dazu ein, den neuen städtischen Bienenstock zu entdecken, während einer Einweihungsfeier, bei der Bienen und Biodiversität im Mittelpunkt stehen!

OFFIZIELLE EINWEIHUNG DES BIENENHAUSES 11 UHR

In Anwesenheit von Sébastien Leclerc, Bürgermeister von Lisieux, Abgeordneten und Partnern können Sie an der Eröffnung des Bienenhauses teilnehmen. Entdecken Sie auch das wunderschöne Gemeinschaftsbild zum Thema « Natur & Bienen », das von der Vereinigung Mood Action Professor und dem Lexovien-Netzwerk für gegenseitigen Wissensaustausch erstellt wurde.

ANIMATIONEN 14:00 BIS 16:00 UHR

Es erwarten Sie mehrere Animationen:

– Bau einer Bienenkönigin, von Arbeitsbienen und von Waben aus recycelten Materialien, von PlastNat Asso

– Besuch des Bischofsgartens und Entdeckung der Biodiversität, mit Laurent Bihorel, Gärtner der Stadt Lisieux, 15:15 Uhr

Ein geselliger und kreativer Moment, um die Natur zu feiern und Groß und Klein für den Schutz der Bienen zu sensibilisieren.

Italiano :

Sabato 7 giugno, il Municipio vi invita a scoprire il nuovo apiario comunale, in un evento inaugurale che celebra le api e la biodiversità!

APERTURA UFFICIALE DELL’APIARIO ORE 11.00

Alla presenza di Sébastien Leclerc, sindaco di Lisieux, dei rappresentanti eletti e dei partner, partecipate all’inaugurazione dell’apiario. Potrete anche vedere il magnifico dipinto collaborativo sul tema Natura & Api, realizzato dall’associazione Mood Action Professor e dal Réseau Lexovien d’Echanges Réciproques de Savoirs.

ATTIVITÀ DALLE 14.00 ALLE 16.00

Vi aspettano diverse attività:

– Costruzione di un’ape regina, di api operaie e di favi con materiali riciclati, a cura di PlastNat Asso

– Visita al giardino di Évêché e scoperta della biodiversità, con Laurent Bihorel, giardiniere della Città di Lisieux, alle 15.15

Un modo divertente e creativo per celebrare la natura e sensibilizzare sulla necessità di proteggere le api.

Espanol :

El sábado 7 de junio, el Ayuntamiento le invita a descubrir el nuevo colmenar municipal, en un acto inaugural dedicado a las abejas y la biodiversidad

INAUGURACIÓN OFICIAL DEL COLMENAR 11H

En presencia de Sébastien Leclerc, alcalde de Lisieux, representantes electos y socios, asista a la inauguración del colmenar. También podrá descubrir el magnífico cuadro en colaboración sobre el tema Naturaleza y Abejas, realizado por la asociación Mood Action Professor y la Réseau Lexovien d’Echanges Réciproques de Savoirs.

ACTIVIDADES DE 14:00 A 16:00

Le esperan varias actividades:

– Construcción de una abeja reina, abejas obreras y panales con materiales reciclados, a cargo de PlastNat Asso

– Visita al jardín Évêché y descubrimiento de la biodiversidad, con Laurent Bihorel, jardinero de la ciudad de Lisieux, a las 15.15 h

Una forma lúdica y creativa de celebrar la naturaleza y sensibilizar sobre la necesidad de proteger a las abejas.

