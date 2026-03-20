Inauguration du sanctuaire des poids plumes Ventouse
Inauguration du sanctuaire des poids plumes Ventouse samedi 4 avril 2026.
Inauguration du sanctuaire des poids plumes
30 route de Beaulieu Ventouse Charente
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-04 10:00:00
fin : 2026-04-04 17:00:00
Date(s) :
2026-04-04
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30 route de Beaulieu Ventouse 16460 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 6 87 39 76 89 contact@sanctuairedespoidsplumes.fr
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English :
L’événement Inauguration du sanctuaire des poids plumes Ventouse a été mis à jour le 2026-03-20 par Office de tourisme Destination Nord Charente