Inauguration du sanctuaire des poids plumes

30 route de Beaulieu Ventouse Charente

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-04 10:00:00

fin : 2026-04-04 17:00:00

Date(s) :

2026-04-04

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30 route de Beaulieu Ventouse 16460 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 6 87 39 76 89 contact@sanctuairedespoidsplumes.fr

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English :

L’événement Inauguration du sanctuaire des poids plumes Ventouse a été mis à jour le 2026-03-20 par Office de tourisme Destination Nord Charente