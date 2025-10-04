Inauguration du sentier d’art de Puy-Saint-André Maison de la Géologie et du Géoparc Puy-Saint-André

Inauguration du sentier d'art de Puy-Saint-André Maison de la Géologie et du Géoparc Puy-Saint-André samedi 4 octobre 2025.

Maison de la Géologie et du Géoparc Le Clos du Vas Puy-Saint-André Hautes-Alpes

Début : 2025-10-04 10:00:00

fin : 2025-10-04 18:00:00

2025-10-04

Inauguration et restitution publique du sentier d’art suite à la résidence des artistes

Maison de la Géologie et du Géoparc Le Clos du Vas Puy-Saint-André 05100 Hautes-Alpes Provence-Alpes-Côte d'Azur +33 4 92 20 24 26

English :

Inauguration and public restitution of the art trail following the artists’ residency

German :

Einweihung und öffentliche Rückgabe des Kunstpfades im Anschluss an die Künstlerresidenz

Italiano :

Inaugurazione e restituzione pubblica del percorso d’arte dopo la residenza degli artisti

Espanol :

Inauguración y devolución pública del itinerario artístico tras la residencia de los artistas

