Villy-en-Auxois

Inauguration du sentier-patrimoine

Le Pâtis Villy-en-Auxois Côte-d’Or

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-14 14:30:00

fin : 2026-06-14 17:30:00

Date(s) :

2026-06-14

L’association EVAuxois (Essor des vallées de l’Auxois) vous invite à l’inauguration des panneaux d’interprétation de l’un de ses sentiers-patrimoine. Une randonnée-découverte partira du Pâtis de Villy-en-Auxois à 14h30. Gratuit, sans réservation.

Dans son objectif de mise en valeur du patrimoine local, notre association équipera ainsi, peu à peu, les sentiers qu’elle entretient avec des panneaux d’interprétation. Elle mettra ainsi à disposition des visiteurs et randonneurs toute une documentation sur les vallées et leurs richesses.

Ultérieurement, des QR codes permettront d’ajouter des contenus audio. .

Le Pâtis Villy-en-Auxois 21350 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté contact@evauxois.fr

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English : Inauguration du sentier-patrimoine

L’événement Inauguration du sentier-patrimoine Villy-en-Auxois a été mis à jour le 2026-05-15 par COTE-D’OR ATTRACTIVITE (COORDINATION DECIBELLES DATA)