Inauguration du sentier-patrimoine Villy-en-Auxois
Inauguration du sentier-patrimoine Villy-en-Auxois dimanche 14 juin 2026.
Villy-en-Auxois
Inauguration du sentier-patrimoine
Le Pâtis Villy-en-Auxois Côte-d’Or
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-14 14:30:00
fin : 2026-06-14 17:30:00
Date(s) :
2026-06-14
L’association EVAuxois (Essor des vallées de l’Auxois) vous invite à l’inauguration des panneaux d’interprétation de l’un de ses sentiers-patrimoine. Une randonnée-découverte partira du Pâtis de Villy-en-Auxois à 14h30. Gratuit, sans réservation.
Dans son objectif de mise en valeur du patrimoine local, notre association équipera ainsi, peu à peu, les sentiers qu’elle entretient avec des panneaux d’interprétation. Elle mettra ainsi à disposition des visiteurs et randonneurs toute une documentation sur les vallées et leurs richesses.
Ultérieurement, des QR codes permettront d’ajouter des contenus audio. .
Le Pâtis Villy-en-Auxois 21350 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté contact@evauxois.fr
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English : Inauguration du sentier-patrimoine
L’événement Inauguration du sentier-patrimoine Villy-en-Auxois a été mis à jour le 2026-05-15 par COTE-D’OR ATTRACTIVITE (COORDINATION DECIBELLES DATA)