Inauguration du sentier viticole d’Orschwihr une balade entre vignes, terroirs et passion – Orschwihr, 31 mai 2025 15:30, Orschwihr.

Haut-Rhin

Inauguration du sentier viticole d’Orschwihr une balade entre vignes, terroirs et passion 2 rue de l’Eglise Orschwihr Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2025-05-31 15:30:00

fin : 2025-05-31

Date(s) :

2025-05-31

Les vignerons d’Orschwihr vous invitent à découvrir leur tout nouveau sentier viticole, un projet pensé pour partager leur passion, leur environnement et leurs engagements. Trois parcours adaptés à tous les niveaux vous attendent, entre vignes, collines et terroirs d’exception.

Inauguration du sentier viticole d’Orschwihr une balade entre vignes, terroirs et passion

Les vignerons d’Orschwihr vous donnent rendez-vous le samedi 31 mai pour un moment aussi convivial qu’authentique l’inauguration officielle de leur nouveau sentier viticole. Ce projet, fruit de plusieurs années de travail et d’un engagement profond envers le territoire, vous invite à découvrir les paysages, les savoir-faire et les convictions qui animent ce village viticole emblématique du sud Alsace.

Trois parcours, trois manières de savourer le vignoble

Pensé pour être accessible à tous, ce sentier vous propose trois itinéraires adaptés à vos envies une boucle familiale et facile d’environ 30 minutes, une belle marche d’1h30 à la découverte des lieux-dits du Bollenberg, ou encore une immersion de 2h30 à travers le Bollenberg et le prestigieux Grand Cru Pfingstberg. Chaque chemin est ponctué de panneaux explicatifs mêlant savoir technique et sensibilisation à l’environnement, conçus en acier corten et lave émaillée, avec les illustrations poétiques de l’artiste Sonia Rinaldi.

Une inauguration en toute simplicité, au rythme des vignes

À l’occasion de cette inauguration, les vignerons vous invitent à parcourir librement l’itinéraire d’1h30, entre 15h30 et 17h30. Une balade en autonomie sur les hauteurs du Bollenberg, ponctuée de deux haltes gourmandes au Effenberg et au Luft où vous attendent dégustations commentées et échanges avec les vignerons.

De retour au cœur du village, sur la place de l’église, prolongez l’expérience

Découvrez une sélection élargie de cuvées au bar à vins, accompagnées de planches apéritives (réservation conseillée).

Savourez un dîner aux saveurs alsaciennes sous chapiteau, dans une ambiance chaleureuse et festive (infos et inscription en ligne). .

2 rue de l’Eglise

Orschwihr 68500 Haut-Rhin Grand Est vigneron.orschwihr@gmail.com

English :

The winegrowers of Orschwihr invite you to discover their brand new wine trail, a project designed to share their passion, their environment and their commitment. Three trails for all levels await you, between vineyards, hills and exceptional terroirs.

German :

Die Winzer von Orschwihr laden Sie ein, ihren brandneuen Weinlehrpfad zu entdecken, ein Projekt, das ihre Leidenschaft, ihre Umgebung und ihr Engagement mit anderen teilen soll. Drei für jedes Niveau geeignete Strecken erwarten Sie zwischen Weinbergen, Hügeln und außergewöhnlichen Terroirs.

Italiano :

I viticoltori di Orschwihr vi invitano a scoprire il loro nuovissimo sentiero del vino, un progetto pensato per condividere la loro passione, il loro ambiente e i loro impegni. Vi aspettano tre percorsi adatti a tutti i livelli, attraverso vigneti, colline e terroir eccezionali.

Espanol :

Los viticultores de Orschwihr le invitan a descubrir su nueva ruta del vino, un proyecto diseñado para compartir su pasión, su entorno y sus compromisos. Le esperan tres recorridos adaptados a todos los niveles, a través de viñedos, colinas y terruños excepcionales.

L’événement Inauguration du sentier viticole d’Orschwihr une balade entre vignes, terroirs et passion Orschwihr a été mis à jour le 2025-05-21 par Office de tourisme de la Région de Guebwiller