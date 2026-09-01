Inauguration du site de compostage partagé Site de compostage partagé de Pompaire Pompaire
samedi 19 septembre 2026 · Site de compostage partagé de Pompaire · Pompaire
Informations pratiques
Pompaire
Inauguration du site de compostage partagé
Site de compostage partagé de Pompaire Rue des Chaumes Pompaire Deux-Sèvres
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 10:00:00
fin : 2026-09-19
Date(s) :
2026-09-19
La commune de Pompaire, en partenariat avec la Communauté de communes Parthenay-Gâtine, met en place son premier site de compostage partagé. Cette initiative vise à proposer une solution concrète aux habitants ne disposant pas de jardin ou vivant en habitat collectif, tout en encourageant la réduction des déchets au quotidien.
Implanté sur un espace public accessible à tous, ce site permet aux habitants de valoriser facilement leurs biodéchets. D’autres sites seront progressivement développés sur la commune afin d’accompagner un maximum d’usagers dans cette démarche. .
Site de compostage partagé de Pompaire Rue des Chaumes Pompaire 79200 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 94 92 67 dechets@cc-parthenay-gatine.fr
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English : Inauguration du site de compostage partagé
L’événement Inauguration du site de compostage partagé Pompaire a été mis à jour le 2026-09-11 par CC Parthenay Gâtine
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