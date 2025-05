Inauguration du Skope – Le Skope Lannion, 7 juin 2025 14:00, Lannion.

Côtes-d’Armor

Inauguration du Skope Le Skope 4 Rue Louis de Broglie Lannion Côtes-d'Armor

Début : 2025-06-07 14:00:00

fin : 2025-06-07 18:00:00

2025-06-07

Le Pays d’art et d’histoire du Trégor vous donne rendez-vous avec un grand moment de l’histoire contemporaine du Trégor à l’occasion d’un après-midi festif consacré à l’inauguration du parc des évènements. Venez nous raconter vos souvenirs et témoignages du CNET à ALCATEL. Vos photos, documents et objets sont les bienvenus !

Une animation proposée en partenariat avec la Cité des Télécoms. .

Le Skope 4 Rue Louis de Broglie

Lannion 22300 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 04 04 64

