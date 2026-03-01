Inauguration du tiers-lieu La Roche : ouverture des jardins ! La Roche Paris

Toute la journée (12h-21h)

· Collecte de dons de vêtements enfants et adultes pour les accueils de jour de l’association AuroreManteaux 2-12 ans, tee-shirts 2-10 ans, pantalons 4-10 ans, bodies 9-24 mois, sous-vêtements, chaussures et chaussettes, pantalons homme/femme 40-48, manteaux homme L-XL, manteaux, pulls et T-shirts femme S-XL, sous-vêtements femmes/hommes, vêtements femme, ceintures, sacs à main.

· Friperie avec Frip and the city

À partir de 12h

12h – 14h — Yoga (sur inscription)

12h – 19h — Jeux d’extérieur avec À l’Adresse du Jeu

12h – 19h — Exposition PRISMES

À partir de 14h

14h – 17h

· Portes ouvertes des ateliers d’artistes· Fresque collective

· Photobooth costumé avec ZamZam Prod et Glace 14 Productions

· Réparation de vélo avec Cyclocube

· Ateliers avec Élan Interculturel

· Stands d’Aurore (jeux, dessin pour les enfants, quizz sur la réalité des migrations)Visites guidées

· des jardins par l’ésaj

· des bâtiments par l’ESA

· des accueils de jour d’Aurore par les accueilli·es

Soirée

17h — Discours : Hélène Murillo, Responsable du site pour Plateau Urbain, Angèle de Lamberterie, Directrice du Développement de Plateau Urbain, Marie Degrand Guillot, Directrice Générale de l’association Aurore, et deux occupant·es, Nini Mimosa et Sarah Zammouri de ZamZam Prod.

17h30 — Batucada Étoile Tropical

18h30 — Concert Kananayé

20h — Concert Weird Music (TBS Rappin’ et Uncle Mega)

Restauration

12h-15h — Opla / Chez Joy, cantine Thaï & Viet (bánh mì, bò bún)

12h-16h — Cookies NY faits maison par Atelier Mily

Dès 16h — Le Récho, traiteur humaniste (buvette, cookies)

Des activités en tous gens pour petit·es et grand·es samedi 21 mars de 12h à 21h !

Le samedi 21 mars 2026

de 12h00 à 21h00

gratuit Tout public.

La Roche 15, avenue du Général Leclerc 75014 Paris

https://www.facebook.com/events/1537869570607466



