Tous à bord! Rendez-vous au port communautaire de Talange pour une journée festive.

Au programme

Balades en bateau pour petits et grands,

Structures gonflables pour le plaisir des enfants

Stands de jeux, maquillage, et bien plus !

Ateliers sur la mobilité pour découvrir des solutions innovantes

Restauration et buvette sur place pour se régaler tout au long de la journée

Tout est réuni pour passer une journée festive, gratuite et conviviale à partager en famille ou entre amis, dans un cadre exceptionnel.Tout public

English :

All aboard! Rendezvous at the Talange community port for a day of festivities.

On the program

Boat rides for young and old,

Inflatable structures for children’s enjoyment

Game stalls, face painting and much more!

Mobility workshops to discover innovative solutions

Catering and refreshments on site all day long

It’s all part of a festive, free and convivial day to be shared with family and friends, in an exceptional setting.

German :

Alle an Bord! Treffpunkt am Gemeinschaftshafen von Talange für einen festlichen Tag.

Auf dem Programm stehen:

Bootsfahrten für Groß und Klein,

Hüpfburgen zur Freude der Kinder

Spielstände, Schminken und vieles mehr!

Workshops zum Thema Mobilität, um innovative Lösungen zu entdecken

Essen und Trinken vor Ort, um sich den ganzen Tag lang zu verwöhnen

Alles ist vereint, um einen festlichen, kostenlosen und geselligen Tag zu verbringen, den man mit der Familie oder mit Freunden in einer außergewöhnlichen Umgebung teilen kann.

Italiano :

Tutti a bordo! Ci vediamo al porto comunitario di Talange per una giornata di festeggiamenti.

In programma:

Gite in barca per grandi e piccini,

Strutture gonfiabili per il divertimento dei bambini

Bancarelle di giochi, pittura del viso e molto altro ancora!

Laboratori sulla mobilità per scoprire soluzioni innovative

Catering e rinfreschi in loco per tutta la giornata

È un ottimo modo per trascorrere una giornata di festa, libera e conviviale con la famiglia e gli amici in un contesto eccezionale.

Espanol :

¡Todos a bordo! Nos vemos en el puerto comunitario de Talange para un día de fiesta.

En el programa:

Paseos en barco para grandes y pequeños,

Estructuras hinchables para disfrute de los niños

Puestos de juegos, pintacaras y mucho más

Talleres sobre movilidad para descubrir soluciones innovadoras

Catering y refrescos in situ para disfrutar durante todo el día

Es una forma estupenda de pasar un día festivo, gratuito y de convivencia con la familia y los amigos en un marco excepcional.

