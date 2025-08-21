Inauguration du village de Griotte la marmotte – Rue des Champs Elysées Guillestre

Inauguration du village de Griotte la marmotte – Rue des Champs Elysées Guillestre jeudi 21 août 2025.

Hautes-Alpes

Inauguration du village de Griotte la marmotte Rue des Champs Elysées Jardin de la plantation Guillestre Hautes-Alpes

Début : 2025-08-21 18:30:00

fin : 2025-08-21 19:00:00

2025-08-21

Après deux jours à tresser, nouer et construire ensemble, le village de Griotte est enfin terminé et ouvert ! Des cabanes en osier ont poussé comme par magie.

Rue des Champs Elysées Jardin de la plantation

Guillestre 05600 Hautes-Alpes Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 92 24 77 61 guillestre@guillestroisqueyras.com

English :

After two days of weaving, knotting and building together, the Griotte village is finally complete and open! Wicker huts have sprung up as if by magic.

German :

Nach zwei Tagen des gemeinsamen Flechtens, Knüpfens und Bauens ist das Griotte-Dorf endlich fertig und eröffnet! Wie von Zauberhand sind Weidenhütten gewachsen.

Italiano :

Dopo due giorni passati a tessere, annodare e costruire insieme, il villaggio Griotte è finalmente finito e aperto! Le capanne di vimini sono spuntate come per magia.

Espanol :

Tras dos días de tejer, anudar y construir juntos, ¡por fin el pueblo Griotte está terminado y abierto! Las cabañas de mimbre han surgido como por arte de magia.

