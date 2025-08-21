Inauguration du village de Griotte la marmotte – Rue des Champs Elysées Guillestre
Inauguration du village de Griotte la marmotte – Rue des Champs Elysées Guillestre jeudi 21 août 2025.
Hautes-Alpes
Inauguration du village de Griotte la marmotte Rue des Champs Elysées Jardin de la plantation Guillestre Hautes-Alpes
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-08-21 18:30:00
fin : 2025-08-21 19:00:00
Date(s) :
2025-08-21
Après deux jours à tresser, nouer et construire ensemble, le village de Griotte est enfin terminé et ouvert ! Des cabanes en osier ont poussé comme par magie.
.
Rue des Champs Elysées Jardin de la plantation
Guillestre 05600 Hautes-Alpes Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 92 24 77 61 guillestre@guillestroisqueyras.com
English :
After two days of weaving, knotting and building together, the Griotte village is finally complete and open! Wicker huts have sprung up as if by magic.
German :
Nach zwei Tagen des gemeinsamen Flechtens, Knüpfens und Bauens ist das Griotte-Dorf endlich fertig und eröffnet! Wie von Zauberhand sind Weidenhütten gewachsen.
Italiano :
Dopo due giorni passati a tessere, annodare e costruire insieme, il villaggio Griotte è finalmente finito e aperto! Le capanne di vimini sono spuntate come per magia.
Espanol :
Tras dos días de tejer, anudar y construir juntos, ¡por fin el pueblo Griotte está terminado y abierto! Las cabañas de mimbre han surgido como por arte de magia.
L’événement Inauguration du village de Griotte la marmotte Guillestre a été mis à jour le 2025-05-15 par Office de tourisme du Guillestrois et du Queyras