Inauguration du voilier océanographique Parsifal – Au port de Lanildut
Lanildut, 14 juin 2025 14:00

Début : 2025-06-14 14:00:00

fin : 2025-06-14 22:00:00

2025-06-14

L’association Des Requins et des Hommes vous invite à l’inauguration du voilier océanographique Parsifal le 14 juin à partir de 14h sur le port de Lanildut. Venez découvrir les ateliers scientifiques, les animations pour petits et grands, et plongez dans l’univers fascinant de la recherche marine dans un cadre unique au cœur du pays d’Iroise ! .

