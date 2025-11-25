Inauguration d’un banc rouge

Châlette-sur-Loing Loiret

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-25 11:00:00

fin : 2025-11-25

Date(s) :

2025-11-25

Inauguration d’un banc rouge

79 féminicides ont été recensés en France depuis le début de l’année. Des bancs rouges sont installés sur tout le territoire à l’initiative de l’association Femmes Solidaires comme symbole de résistance, de mémoire et surtout de combat pour un changement des mentalités. .

Châlette-sur-Loing 45120 Loiret Centre-Val de Loire +33 2 38 89 59 12

English :

Red bench inauguration

German :

Einweihung einer roten Bank

Italiano :

Inaugurazione di una panchina rossa

Espanol :

Inauguración de un banco rojo

L’événement Inauguration d’un banc rouge Châlette-sur-Loing a été mis à jour le 2025-11-08 par OT MONTARGIS