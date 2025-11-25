Inauguration d’un banc rouge Châlette-sur-Loing
Inauguration d’un banc rouge Châlette-sur-Loing mardi 25 novembre 2025.
Châlette-sur-Loing Loiret
Début : 2025-11-25 11:00:00
79 féminicides ont été recensés en France depuis le début de l’année. Des bancs rouges sont installés sur tout le territoire à l’initiative de l’association Femmes Solidaires comme symbole de résistance, de mémoire et surtout de combat pour un changement des mentalités. .
Châlette-sur-Loing 45120 Loiret Centre-Val de Loire +33 2 38 89 59 12
English :
Red bench inauguration
German :
Einweihung einer roten Bank
Italiano :
Inaugurazione di una panchina rossa
Espanol :
Inauguración de un banco rojo
