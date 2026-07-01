Inauguration d’un circuit de douze panneaux richement dotés d’explications historiques et d’illustrations ou photographies d’époque, Promenade Philibert d’Orlyé, Menthon-Saint-Bernard
samedi 19 septembre 2026 · Promenade Philibert d'Orlyé · Menthon-Saint-Bernard
Informations pratiques
Inauguration d’un circuit de douze panneaux richement dotés d’explications historiques et d’illustrations ou photographies d’époque 19 et 20 septembre Promenade Philibert d’Orlyé Haute-Savoie
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T14:30:00+02:00 – 2026-09-19T16:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T14:30:00+02:00 – 2026-09-20T16:00:00+02:00
Douze panneaux seront présentés, quatre concernant les hameaux du village, huit des sites particuliers à vocation historique ou touristique. Est proposé un parcours reliant tous les panneaux patrimoniaux. Le parcours sera commenté, un plan sera remis et des explications seront données.
– le hameau des Choseaux (des vestiges archéologiques gallo-romains encore découverts récemment);
– le hameau de Presles (illustration des relations historiques entre Menthon et Veyrier-du-Lac);
– le hameaux des Moulins (un pont emblématique et un incendie dramatique en 1881);
– le hameau de Ramponnet (à proximité immédiate du Château, de remarquables maisons de vignerons);
– la chapelle de Ramponnet (construite en 1705);
– le centre-bourg (des voies profondément modifiées avec le développement de la circulation automobile);
– l’église (construite en 1846-1847 sur les vestiges d’une église romane du 12ème siècle);
– le square des Bains (source thermale datant de l’époque romaine);
– le square de la Muraz (premier port de Menthon, à proximité de l’ancienne « villa » romaine sur le site actuel du Palace Hôtel);
– la plage (l’une des plus anciennes des bords du lac,ayant accueilli des compétitions aquatiques dès 1931);
– le port (débarcadère particulièrement fréquenté du temps de la navigation à vapeur, avec 58 000 passagers lors de l’année 1926);
– la vigne (une activité ayant toujours occupé une place importante sur les coteaux de la rive est du Lac).
Promenade Philibert d’Orlyé Port 74290 Menthon-Saint-Bernard Menthon-Saint-Bernard 74290 Haute-Savoie Auvergne-Rhône-Alpes Parking à proximité
Journées européennes du patrimoine
©Patrick BERGER