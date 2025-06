Inauguration d’un été en Seine 2025 – Les Andelys 11 juillet 2025 18:00

L’inauguration officielle de lancement se déroulera le vendredi 11 juillet à 18h00 avec une déambulation et un concert.

Un été en Seine offrira aux Andelysiens qui ne partent pas en vacances des activités sportives, culturelles et de loisirs durant 16 jours. Pour cette 5e édition, vous ne serez pas au bout de vos surprises avec une programmation exceptionnelle en plus des activités qui vous seront proposées en continu Canoë, aviron, football, handball, volley, tir à l’arc, homeball, karting à pédale, pétanque, beach tennis, badminton, tennis de table…

Des activités à la carte seront également proposées Chorégraphie, maquillage, tchoukball, parcours parents contre enfants, animations vélo, cerceaux, chants, pixel art, courses. Une buvette et une restauration seront proposées sur place par l’association l’OCLA. L’ouverture du site se fera à 14h00 tous les jours.

Berges de Seine

Les Andelys 27700 Eure Normandie +33 2 32 54 04 16

English : Inauguration d’un été en Seine 2025

The official inauguration will take place on Friday, July 11 at 6:00 pm with a stroll and a concert.

Un été en Seine offers 16 days of sporting, cultural and leisure activities for Andelys residents who don’t go on vacation. For this 5th edition, you won?t be at the end of your surprises with an exceptional program in addition to the activities that will be offered continuously: canoeing, rowing, soccer, handball, volleyball, archery, homeball, pedal go-karting, pétanque, beach tennis, badminton, table tennis…

A la carte activities will also be on offer: choreography, face painting, tchoukball, parent-child courses, bike activities, hoops, singing, pixel art and races. A refreshment stall and catering will be provided on site by the OCLA association. The site opens at 2 p.m. every day.

German :

Die offizielle Eröffnungsfeier findet am Freitag, den 11. Juli um 18.00 Uhr mit einer Wanderung und einem Konzert statt.

Un été en Seine bietet den Andelysiern, die nicht in den Urlaub fahren, 16 Tage lang Sport-, Kultur- und Freizeitaktivitäten. Ausgabe werden Sie nicht am Ende Ihrer Überraschungen angelangt sein, denn es gibt ein außergewöhnliches Programm zusätzlich zu den Aktivitäten, die durchgehend angeboten werden: Kanu, Rudern, Fußball, Handball, Volleyball, Bogenschießen, Homeball, Go-Kart, Pétanque, Beach-Tennis, Badminton, Tischtennis….

Es werden auch Aktivitäten à la carte angeboten: Choreografie, Schminken, Tchoukball, Eltern-Kind-Parcours, Fahrradanimationen, Reifen, Gesang, Pixelkunst, Rennen. Der Verein OCLA bietet vor Ort einen Imbiss und Getränke an. Das Gelände wird täglich um 14.00 Uhr geöffnet.

Italiano :

L’inaugurazione ufficiale avrà luogo venerdì 11 luglio alle 18.00, con una parata e un concerto.

Un été en Seine offre 16 giorni di attività sportive, culturali e di svago per gli abitanti di Andelys che non vanno in vacanza. Per questa 5ª edizione, le sorprese non mancheranno, con un programma eccezionale che si aggiunge alle continue attività proposte: canoa, canottaggio, calcio, pallamano, pallavolo, tiro con l’arco, homeball, go-kart a pedali, pétanque, beach tennis, badminton, tennis da tavolo?

Saranno proposte anche attività alla carta: coreografie, face painting, tchoukball, corsi per genitori e figli, ciclismo, cerchi, canto, pixel art e gare. Un punto di ristoro e un servizio di catering saranno forniti in loco dall’associazione OCLA. Il sito aprirà ogni giorno alle 14.00.

Espanol :

La inauguración oficial tendrá lugar el viernes 11 de julio a las 18.00 horas, con un desfile callejero y un concierto.

Un été en Seine ofrece 16 días de actividades deportivas, culturales y de ocio para los habitantes de Andelys que no se van de vacaciones. En esta 5ª edición, las sorpresas no se harán esperar con un programa excepcional que se suma a las continuas actividades propuestas: piragüismo, remo, fútbol, balonmano, voleibol, tiro con arco, homeball, karting a pedales, petanca, tenis playa, bádminton, tenis de mesa?

También se ofrecerán actividades a la carta: coreografía, pintura de caras, tchoukball, cursos para padres e hijos, ciclismo, aros, canto, pixel art y carreras. La asociación OCLA ofrecerá un puesto de refrescos y servicio de catering in situ. El recinto abrirá a las 14.00 horas todos los días.

