Inauguration d’un nouveau Curieux Détours Le Rize Villeurbanne

Inauguration d’un nouveau Curieux Détours Samedi 20 septembre, 10h30 Le Rize Métropole de Lyon

Visite limitée à 25 personnes

Début : 2025-09-20T10:30:00 – 2025-09-20T12:30:00

Fin : 2025-09-20T10:30:00 – 2025-09-20T12:30:00

En partenariat avec France Nature Environnement

Une nouvelle ligne (verte !) zigzaguant au fil des rues vient de faire son apparition dans le quartier Ferrandière-Maisons Neuves…Du jardin des tout-petits à la Butinerie en passant par la place des alytes, ce nouveau « Curieux Détours » vous invite à la découverte des îlots de nature et de biodiversité dans la ville.

Ouverture des inscriptions un mois avant.

Le lieu de rendez-vous sera communiqué lors de votre inscription.

Durée : 2h

Le Rize 23, rue Valentin Haüy, 69100 Villeurbanne, Métropole de Lyon, Auvergne-Rhône-Alpes

© Le Rize