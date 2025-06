Inauguration d’une nouvelle étape de la restauration du Parc des Sources rue Wilson Vichy 21 juin 2025 14:00

Allier

Inauguration d’une nouvelle étape de la restauration du Parc des Sources rue Wilson Hall des sources Vichy Allier

Le parc des source renait ! Ce site emblématique de Vichy, cœur battant du patrimoine thermal, sera inauguré le samedi 21 juin à partir de 14 heures, à l’occasion d’une visite festive en musique, ouverte à tous.

English :

The Parc des Sources is reborn! This emblematic Vichy site, the beating heart of the town?s spa heritage, will be inaugurated on Saturday June 21 from 2pm, with a festive musical visit open to all.

German :

Der Parc des source ist wiedergeboren! Dieser symbolträchtige Ort in Vichy, das Herzstück des Thermalbades, wird am Samstag, den 21. Juni ab 14 Uhr mit einem festlichen Besuch mit Musik für alle eingeweiht.

Italiano :

Il Parc des Sources rinasce! Questo luogo emblematico di Vichy, cuore pulsante del patrimonio termale della città, sarà inaugurato sabato 21 giugno a partire dalle 14.00, con una visita musicale festosa aperta a tutti.

Espanol :

¡El Parque des Sources renace! Este lugar emblemático de Vichy, corazón palpitante del patrimonio termal de la ciudad, se inaugurará el sábado 21 de junio a partir de las 14:00 horas, con una visita musical festiva abierta a todos.

