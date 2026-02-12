Inauguration Escape Game de la Cowo Pontonx-sur-l’Adour

Inauguration Escape Game de la Cowo

5002F Rue de la Carrère Pontonx-sur-l’Adour Landes

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-25

fin : 2026-02-25

Date(s) :

2026-02-25

Venez assister à l’inauguration de l’escape game de la cowo sur le thème Combattre le harcèlement par le jeux.

Inscription obligatoire avant le 18 février

5002F Rue de la Carrère Pontonx-sur-l’Adour 40465 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 7 88 80 74 65 contact@lacowo.fr

English : Inauguration Escape Game de la Cowo

Come and take part in the inauguration of the cowo escape game on the theme: Fighting harassment through games.

Registration required before February 18

