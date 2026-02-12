Inauguration Escape Game de la Cowo Pontonx-sur-l’Adour
Inauguration Escape Game de la Cowo
5002F Rue de la Carrère Pontonx-sur-l’Adour Landes
Venez assister à l’inauguration de l’escape game de la cowo sur le thème Combattre le harcèlement par le jeux.
Inscription obligatoire avant le 18 février
5002F Rue de la Carrère Pontonx-sur-l’Adour 40465 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 7 88 80 74 65 contact@lacowo.fr
English : Inauguration Escape Game de la Cowo
Come and take part in the inauguration of the cowo escape game on the theme: Fighting harassment through games.
Registration required before February 18
