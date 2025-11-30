Inauguration et bénédiction de la Foire aux Santons Aix-en-Provence

Inauguration et bénédiction de la Foire aux Santons Aix-en-Provence dimanche 30 novembre 2025.

Inauguration et bénédiction de la Foire aux Santons

Dimanche 30 novembre 2025 à partir de 10h. Église Saint Jean-Baptiste du Faubourg et Esplanande Cezanne Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône

Début : 2025-11-30 10:00:00

fin : 2025-11-30

2025-11-30

La Messe des Santonniers d’Aix est l’un des moments incontournables qui annonce la période de Noël dans la ville d’Aix-en-Provence où la tradition provençale est très importante en cette période de l’avent.

Organisée par l’association « Lei Farandoulaire Sestian » pour l’association des Santonniers de la Foire aux Santons d’Aix-en-Provence, elle se déroule en l’Église Saint Jean-Baptiste du Faubourg, cours Sextius. Elle est célébrée en provençal par le Père Wauquiez qui sera accompagné de musiques et de chants provençaux de Noël.



Programme

● à 10h, messe des Santonniers célébrée en provençal en l’Église Saint Jean-Baptiste du Faubourg, cours Sextius.

● à 11h30, inauguration et bénédiction de la Foire aux Santons au son des galoubets-tambourins et d’animations provençales, esplanade Cezanne. .

Église Saint Jean-Baptiste du Faubourg et Esplanande Cezanne Aix-en-Provence 13090 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur farandoulaire@wanadoo.fr

English :

The Messe des Santonniers d?Aix is one of the highlights of the Christmas season in Aix-en-Provence, where Provencal traditions are very important during the Advent season.

German :

Die Messe der Santonniers d’Aix ist eine der wichtigsten Veranstaltungen, die die Weihnachtszeit in Aix-en-Provence einläutet, wo die provenzalische Tradition in dieser Adventszeit sehr wichtig ist.

Italiano :

La Messa dei Santonniers d’Aix è uno dei momenti salienti del periodo natalizio ad Aix-en-Provence, dove le tradizioni provenzali sono molto vive in questo periodo dell’anno.

Espanol :

La misa de Santonniers d’Aix es uno de los momentos culminantes de la temporada navideña en Aix-en-Provence, donde las tradiciones provenzales están muy vivas en esta época del año.

