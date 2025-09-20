Inauguration et ouverture du jardin de sculptures Château du Grand Launay Semblançay

Inauguration et ouverture du jardin de sculptures Château du Grand Launay Semblançay samedi 20 septembre 2025.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T10:00:00 – 2025-09-20T12:30:00

Fin : 2025-09-21T14:00:00 – 2025-09-21T17:00:00

Ouverture et inauguration du jardin de sculptures du château du Grand Launay

Château du Grand Launay Le Grand Launay 37360 Semblançay Semblançay 37360 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire 0630408141 http://www.jasgral.fr Niché dans un domaine historique à Semblançay, le Parc de Sculptures du Grand Launay est un espace artistique unique, ouvert à tous les publics, sur rendez-vous.

À l’origine de ce projet, Jean-Marc Decrop, collectionneur et expert en art contemporain, est reconnu pour son engagement précurseur en faveur de l’art contemporain chinois. Depuis les années 1990, il a contribué à faire connaître de nombreux artistes majeurs de la scène asiatique à l’international.

© Nathalie Felten