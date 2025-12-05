Inauguration et plantation d’un arbre de vie Fêtes de fin d’année Yssingeaux

Inauguration et plantation d’un arbre de vie Fêtes de fin d’année

place Charles de Gaulle Yssingeaux Haute-Loire

Début : 2025-12-05 17:30:00

fin : 2025-12-05

2025-12-05

Soirée de lancement des illuminations de la place Foch. Le rendez-vous est donné en face de la mairie, pour la plantation d’un chêne, en l’honneur des donneurs de sang et des donneurs d’organes, de tissus et de moelle osseuse.

place Charles de Gaulle Yssingeaux 43200 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 65 73 30

English :

An evening to launch the illuminations in Place Foch. In front of the town hall, an oak tree will be planted in honor of blood donors and organ, tissue and bone marrow donors.

German :

Abend zum Start der Beleuchtung des Place Foch. Treffpunkt ist vor dem Rathaus, wo eine Eiche zu Ehren von Blutspendern und Spendern von Organen, Geweben und Knochenmark gepflanzt wird.

Italiano :

Serata di lancio delle luminarie in Place Foch. Davanti al municipio verrà piantata una quercia in onore dei donatori di sangue e di organi, tessuti e midollo osseo.

Espanol :

Velada de inauguración de la iluminación de la plaza Foch. Delante del ayuntamiento se plantará un roble en honor de los donantes de sangre, órganos, tejidos y médula ósea.

