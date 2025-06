Inauguration et repas convivial auberge espagnole – Kirchberg 5 juillet 2025 18:30

Venez partager un moment de convivialité et de partage lors de l’inauguration de l’exposition consacrée aux photos et cartes postales anciennes qui vous offrira une immersion dans l’histoire et la mémoire du village. L’inauguration sera suivie d’un apéritif, puis d’un repas convivial sous forme d’auberge espagnole chaque participant s’engage à apporter un plat ou une boisson à partager. Ce moment est ouvert à toutes et tous, couverts, assiette et verre à apporter.

Rue du Moulin

Kirchberg 68290 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 82 02 00 mairie.kirchberg@tv-com.net

English :

Come and share a moment of conviviality at the inauguration of the exhibition of old photos and postcards, immersing yourself in the history and memory of the village. The inauguration will be followed by an aperitif, then a convivial meal in the form of an auberge espagnole: each participant is asked to bring a dish or drink to share. This event is open to all, so please bring your own cutlery, plate and glass.

German :

Erleben Sie einen Moment der Geselligkeit und des Austauschs bei der Eröffnung der Ausstellung mit alten Fotos und Postkarten, die Sie in die Geschichte und das Gedächtnis des Dorfes eintauchen lässt. Im Anschluss an die Eröffnung gibt es einen Aperitif und ein gemütliches Essen in Form einer Auberge espagnole: Jeder Teilnehmer bringt ein Gericht oder ein Getränk mit, das er mit anderen teilt. Jeder kann teilnehmen, Besteck, Teller und Gläser sind mitzubringen.

Italiano :

Venite a condividere un momento di convivialità all’inaugurazione della mostra di vecchie foto e cartoline, che vi riporterà indietro nel tempo nella storia e nella memoria del villaggio. L’inaugurazione sarà seguita da un aperitivo e poi da un pasto conviviale sotto forma di auberge espagnole: ogni partecipante è invitato a portare un piatto o una bevanda da condividere. L’evento è aperto a tutti, quindi si prega di portare le proprie posate, piatti e bicchieri.

Espanol :

Venga a compartir un momento de convivencia en la inauguración de la exposición de fotos y postales antiguas, que le harán retroceder en el tiempo hasta la historia y la memoria del pueblo. La inauguración irá seguida de un aperitivo y, a continuación, de una comida de convivencia en forma de auberge espagnole: se ruega a cada participante que traiga un plato o una bebida para compartir. Este acto está abierto a todos, por lo que se ruega traer cubiertos, plato y vaso.

