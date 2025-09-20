Inauguration et visite commentée de l’exposition Espace Média Grand Narbonne Narbonne

Gratuit. Sans réservation.

Début : 2025-09-20T11:00:00 – 2025-09-20T12:00:00

Fin : 2025-09-20T11:00:00 – 2025-09-20T12:00:00

Inauguration de l’exposition et visite commentée en présence de l’artiste.

Espace Média Grand Narbonne 1 Boulevard Frédéric Mistral, 11100 Narbonne Narbonne 11100 Aude Occitanie

© Jürgen Schilling