Inauguration- exposition de la Micro-folie Micro-folie Épinay-sur-Seine

Inauguration- exposition de la Micro-folie Samedi 20 septembre, 14h00 Micro-folie Seine-Saint-Denis

Début : 2025-09-20T14:00:00 – 2025-09-20T18:00:00

Fin : 2025-09-20T14:00:00 – 2025-09-20T18:00:00

La micro-folie ouvre ses portes ! À cette occasion, le service Patrimoine et Tourisme s’associe à ce nouveau lieu culturel pour présenter une partie des collections muséales conservée dans les magasins.

Micro-folie 35 rue de Paris 93800 EPINAY-SUR-SEINE Épinay-sur-Seine 93800 Centre-Ville Seine-Saint-Denis Île-de-France

Exposition Micro-Folie

Ville d’Epinay-sur-Seine