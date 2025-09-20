Inauguration- exposition de la Micro-folie Micro-folie Épinay-sur-Seine
Inauguration- exposition de la Micro-folie Micro-folie Épinay-sur-Seine samedi 20 septembre 2025.
Inauguration- exposition de la Micro-folie Samedi 20 septembre, 14h00 Micro-folie Seine-Saint-Denis
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2025-09-20T14:00:00 – 2025-09-20T18:00:00
Fin : 2025-09-20T14:00:00 – 2025-09-20T18:00:00
La micro-folie ouvre ses portes ! À cette occasion, le service Patrimoine et Tourisme s’associe à ce nouveau lieu culturel pour présenter une partie des collections muséales conservée dans les magasins.
Micro-folie 35 rue de Paris 93800 EPINAY-SUR-SEINE Épinay-sur-Seine 93800 Centre-Ville Seine-Saint-Denis Île-de-France
Exposition Micro-Folie
Ville d’Epinay-sur-Seine