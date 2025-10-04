Inauguration exposition « Fake news » Médiathèque Samuel Paty – Moulins Communauté Moulins

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-10-04T11:00:00 – 2025-10-04T12:00:00

Fin : 2025-10-04T11:00:00 – 2025-10-04T12:00:00

La Médiathèque Samuel Paty vous invite à découvrir l’exposition « Fake News : décoder l’info, éviter le naufrage », qui décrypte les mécanismes de la désinformation. À travers des exemples concrets et des outils pédagogiques, apprenez à repérer les fausses informations et à développer votre esprit critique.

Médiathèque Samuel Paty – Moulins Communauté Place Maréchal de Lattre de Tassigny 03000 Moulins 03000 Allier Auvergne-Rhône-Alpes 0443510000 https://mediatheques.agglo-moulins.fr/ Parking devant le bâtiment

Arrêts de bus à proximité

