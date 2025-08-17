Inauguration exposition L’émigration pyrénéenne aux Amériques aux 19e et 20e s Salle de l’ancien presbytère Lasseube
Inauguration exposition L'émigration pyrénéenne aux Amériques aux 19e et 20e s Salle de l'ancien presbytère Lasseube dimanche 17 août 2025.
Salle de l’ancien presbytère 18 Rue de la République Lasseube Pyrénées-Atlantiques
L’arécréee organise une exposition sur l’émigration pyrénéenne aux Amériques aux 19e et 20e siècles.
L’inauguration se déroulera le 17 août à 11h. .
