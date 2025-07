Inauguration Festival FlamencA 2025 Étoiles du flamenco Jardin d’été Arles

Inauguration Festival FlamencA 2025 Étoiles du flamenco Jardin d’été Arles mardi 29 juillet 2025 21:00:00.

Inauguration Festival FlamencA 2025 Étoiles du flamenco

Mardi 29 juillet 2025 à partir de 21h. Jardin d’été 2 Boulevard des Lices Arles Bouches-du-Rhône

Tarif : 18 – 18 – 18 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mardi 2025-07-29 21:00:00

fin : 2025-07-29

Date(s) :

2025-07-29

Inauguration du Festival

Étoiles du flamenco

Découvrez une création originale lors de notre festival exceptionnel, mettant en scène une pléiade d’artistes talentueux. Parmi eux, Lucia Benavides, Lisa Carmen, Antonio Carrion et Gabriel Bianco vous captiveront avec leur virtuosité. Manuel Gomez, Emilio Cortes et Domingo Moreno apporteront également leur touche unique à cet événement.



En outre, la prestigieuse Arles Youth Ballet Company et la renommée Isabelle Cousteil monteront sur scène, accompagnées par des artistes invités, promettant des performances à couper le souffle. Ne manquez pas cette rencontre artistique inoubliable ! .

Jardin d’été 2 Boulevard des Lices Arles 13200 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 18 41 20 ot-arles@arlestourisme.com

English :

Inauguration of the Festival

« Flamenco Stars

German :

Eröffnung des Festivals

« Sterne des Flamenco »

Italiano :

Inaugurazione del Festival

« Stelle del Flamenco

Espanol :

Inauguración del Festival

« Estrellas del flamenco

L’événement Inauguration Festival FlamencA 2025 Étoiles du flamenco Arles a été mis à jour le 2025-06-27 par Office de Tourisme d’Arles