Inauguration festive de la place Schneider Le Creusot
Inauguration festive de la place Schneider Le Creusot samedi 29 novembre 2025.
Inauguration festive de la place Schneider
Place Schneider Le Creusot Saône-et-Loire
Tarif : – – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-11-29 16:30:00
fin : 2025-11-29 20:00:00
Date(s) :
2025-11-29
De 16h30 à 18h30, animations, jeux, travaux manuels…
Les enfants pourront se faire maquiller.
De 16h30 à 20h, espace gourmand, châtaignes grillées, vin chaud, escargots, bière de Noël, etc.
Vers 17h30, spectacle le rêve d’Herbert de la compagnie les Quidams qui débutera par une déambulation poétique.
Le final, lui, se tiendra au centre de la place en nocturne vers 18h30. Venez nombreux vous émerveiller ! .
Place Schneider Le Creusot 71200 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté
English : Inauguration festive de la place Schneider
German : Inauguration festive de la place Schneider
Italiano :
Espanol :
L’événement Inauguration festive de la place Schneider Le Creusot a été mis à jour le 2025-11-05 par Département 71/Direction Attractivité Mission Tourisme (coordination)