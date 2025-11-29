Inauguration festive de la place Schneider

Place Schneider Le Creusot Saône-et-Loire

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-29 16:30:00

fin : 2025-11-29 20:00:00

Date(s) :

2025-11-29

De 16h30 à 18h30, animations, jeux, travaux manuels…

Les enfants pourront se faire maquiller.

De 16h30 à 20h, espace gourmand, châtaignes grillées, vin chaud, escargots, bière de Noël, etc.

Vers 17h30, spectacle le rêve d’Herbert de la compagnie les Quidams qui débutera par une déambulation poétique.

Le final, lui, se tiendra au centre de la place en nocturne vers 18h30. Venez nombreux vous émerveiller ! .

Place Schneider Le Creusot 71200 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté

English : Inauguration festive de la place Schneider

German : Inauguration festive de la place Schneider

Italiano :

Espanol :

L’événement Inauguration festive de la place Schneider Le Creusot a été mis à jour le 2025-11-05 par Département 71/Direction Attractivité Mission Tourisme (coordination)