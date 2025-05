Inauguration festive de l’Armoire aux Jeux – Langon, 7 juin 2025 10:00, Langon.

Pour célébrer la récente transmission du parc de Pierre-Marie et Myriam Brisseau à leur fille et leur gendre, Elyse Brisseau et Yohann Moreau, ainsi que le déménagement du parc à Langon, nous vous invitons à une journée d’inauguration spéciale. En plus de l’accès aux jeux, différentes animations vous seront proposées avec en prime, deux concerts de l’artiste Apach l’un à 17h pour les enfants puis un second, tout public, à 20h30. Et tout au long de la journée, le Roazhon food truck vous régalera de ses galettes et crêpes. Venez nombreux profitez de ce moment convivial et festif. .

