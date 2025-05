Inauguration fresques – Résidence autonomie Port Boyer – Résidence autonomie Port Boyer Nantes, 16 mai 2025 15:00, Nantes.

Date et horaire de début et de fin : 2025-05-16 15:00 –

Gratuit : oui Gratuit Entrée libre Senior, Tout public

Inauguration : Venez découvrir les 3 fresques monumentales qui orneront la façade de la Résidence autonomie Port Boyer. Un temps convivial est proposé pour célébrer ces réalisations collectives !Ces œuvres sont le fruit d’ateliers artistiques menés avec les résidents et accompagnés par Pascale Penet et Jean-Marie Monnier de l’agence Tand’M-Design.Ce projet de scénographie participative vise à valoriser la résidence et à embellir l’espace public, tout en mettant en avant le talent et la créativité des résidents.

Résidence autonomie Port Boyer Nantes Erdre Nantes 44300

02 40 49 25 35 ra_portboyer@mairie-nantes.fr