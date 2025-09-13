Inauguration grand public de l’Ecole Intercommunale de Musique Fontenay-le-Comte

34 Rue Rabelais Fontenay-le-Comte Vendée

Début : 2025-09-13 09:30:00

fin : 2025-09-13 12:30:00

2025-09-13

Les travaux s’achèvent, venez fêter la nouvelle école de musique !

Après un chantier XXL, venez découvrir les nouveaux locaux de l’Ecole Intercommunale de Musique. Vous serez guidés par l’équipe enseignante et administrative et accueillis en musique. Animations, concerts et visites guidées de 9h à 12h30.

Programme musical sur le parvis

– 9h30 et 10h45 Batucada, percussions sur tambours par les élèves de l’atelier

– 9h45 Fanfare de rue, nouvelle activité proposée à l’EIM

– 10h et 11h15 l’EIM invite LaBulkrack, un groupe de 17 musiciens où énergie et virtuosité créent une synergie détonante. Avec cette fanfare poitevine, les mélodies riches et expressives s’appuient sur des rythmes chaloupés et des claves dansantes.

– 12h concert des professeurs de l’EIM, sur une musique originale composée par Cyril Mazan.

En parallèle du programme musical, des visites des locaux sont proposées, uniquement sur réservation

– Ouverture de la billetterie le samedi 30 août à 10h.

– Horaires de départ de visites 9h30 9h45 10h 10h15 10h30 10h45 11h

– Durée 45 minutes

– Tout public

– Places limitées réservation obligatoire à l’Office de Tourisme

– Visite accessible aux personnes à mobilités réduites

CONSIGNES DE VISITE

– Merci de vous présenter sur place avec votre billet 15 minutes avant le début de la visite

– Animaux non admis .

34 Rue Rabelais Fontenay-le-Comte 85200 Vendée Pays de la Loire +33 2 51 53 41 64 eimd.secretariat@fontenayvendee.fr

English :

As the work draws to a close, come and celebrate the new music school!

German :

Die Bauarbeiten werden abgeschlossen. Feiern Sie die neue Musikschule!

Italiano :

Venite a festeggiare la nuova scuola di musica!

Espanol :

¡Ven a celebrar la nueva escuela de música!

