Inauguration Guimet + Digne-les-Bains. Monde Indien. Afghanistan, Inde, Pakistan, Gandhara Maison Alexandra David-Neel Digne-les-Bains mercredi 17 décembre 2025.
Maison Alexandra David-Neel 27 avenue du Maréchal Juin Digne-les-Bains Alpes-de-Haute-Provence
Début : 2025-12-17 11:30:00
fin : 2025-12-17 13:00:00
2025-12-17
Le musée Guimet propose une découverte originale des trésors de ses collections à Digne-les-Bains. Cette année, explorez la culture et les arts de l’Inde. Vernissage le mercredi 17 décembre à 11h30
Maison Alexandra David-Neel 27 avenue du Maréchal Juin Digne-les-Bains 04000 Alpes-de-Haute-Provence Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 92 31 32 38 contact.adn@ambulo.fr
The Musée Guimet offers an original way to discover the treasures of its collections in Digne-les-Bains. This year, explore the culture and arts of India. Opening on Wednesday December 17 at 11:30 a.m
