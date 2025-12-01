Inauguration Guimet + Digne-les-Bains. Monde Indien. Afghanistan, Inde, Pakistan, Gandhara Maison Alexandra David-Neel Digne-les-Bains

Inauguration Guimet + Digne-les-Bains. Monde Indien. Afghanistan, Inde, Pakistan, Gandhara

Maison Alexandra David-Neel 27 avenue du Maréchal Juin Digne-les-Bains Alpes-de-Haute-Provence

Début : 2025-12-17 11:30:00

fin : 2025-12-17 13:00:00

2025-12-17

Le musée Guimet propose une découverte originale des trésors de ses collections à Digne-les-Bains. Cette année, explorez la culture et les arts de l’Inde. Vernissage le mercredi 17 décembre à 11h30

Maison Alexandra David-Neel 27 avenue du Maréchal Juin Digne-les-Bains 04000 Alpes-de-Haute-Provence Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 92 31 32 38 contact.adn@ambulo.fr

English :

The Musée Guimet offers an original way to discover the treasures of its collections in Digne-les-Bains. This year, explore the culture and arts of India. Opening on Wednesday December 17 at 11:30 a.m

