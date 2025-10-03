Inauguration « Ici Bébé lit ….. » Bibliothèque municipale Peujard

Inauguration « Ici Bébé lit ….. » Bibliothèque municipale Peujard vendredi 3 octobre 2025.

gratuit

Début : 2025-10-03T09:00:00 – 2025-10-03T11:00:00

Un nouveau rendez-vous pour les tout-petits (0-3 ans)

Nous avons le plaisir de vous proposer un nouveau rendez-vous hebdomadaire spécialement conçu pour les enfants de 0 à 3 ans.

Cet accueil régulier se veut un moment de découverte, d’éveil et de partage autour du livre, de la musique, des jeux ou encore des comptines.

Il s’adresse indifféremment aux parents, aux assistant(e)s maternel(le)s ainsi qu’aux structures de petite enfance (crèches, relais, etc.), afin d’offrir aux tout-petits et à leurs accompagnants un temps convivial favorisant les premières expériences culturelles.

Bibliothèque municipale 7 PLACE JEAN JAURES 33240 Peujard Peujard 33240 Gironde Nouvelle-Aquitaine 0557940225

