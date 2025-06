Inauguration jardin partagé – La Ferrière-aux-Étangs 20 juin 2025 18:30

Orne

Inauguration jardin partagé A côté de la Mairie La Ferrière-aux-Étangs Orne

Tarif : – –

Date : 2025-06-20 18:30:00 à 20:00:00

Début : 2025-06-20 18:30:00

fin : 2025-06-20 20:00:00

Date(s) :

2025-06-20

Inauguration du jardin partagé organisée par le conseil municipal des jeunes de la Ferrière aux Inaugurations, suivie d’un apéro partagé, apportez gâteau et boissons à partager.

A côté de la Mairie

La Ferrière-aux-Étangs 61450 Orne Normandie +33 2 33 66 92 18 mairielaferriereauxetangs@orange.fr

English : Inauguration jardin partagé

Inauguration of the shared garden organized by the municipal youth council of La Ferrière aux Inaugurations, followed by a shared aperitif. Bring your cake and drinks to share.

German :

Einweihung des Gemeinschaftsgartens, organisiert vom Jugendstadtrat von La Ferrière aux Inaugurations, gefolgt von einem gemeinsamen Aperitif, bringen Sie Kuchen und Getränke zum Teilen mit.

Italiano :

Inaugurazione del giardino condiviso organizzato dal Consiglio comunale dei giovani di La Ferrière aux Inaugurations, seguito da un aperitivo condiviso. Portate la vostra torta e le vostre bevande da condividere.

Espanol :

Inauguración del jardín compartido organizado por el consejo municipal de la juventud de La Ferrière aux Inaugurations, seguido de un aperitivo compartido. Traiga su tarta y bebidas para compartir.

