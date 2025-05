Inauguration JR Inside Out – Lavoir en face entrée du collège (final de la manifestation) 815 boulevard des aqueducs Mornant, 24 mai 2025 09:00, Mornant.

Rhône

Inauguration JR Inside Out Lavoir en face entrée du collège (final de la manifestation) 815 boulevard des aqueducs Chapelle Saint Charles (départ) 2 rue Serpaton Mornant Rhône

Début : 2025-05-24 09:00:00

fin : 2025-05-24

2025-05-24

Collage collectif de 269 portraits dans tout le village ! Les Amis des Arts vous donne rendez-vous pour une journée exceptionnelle de création collective dans les rues de Mornant, dans le cadre du projet mondial Inside Out, initié par l’artiste JR.

Lavoir en face entrée du collège (final de la manifestation) 815 boulevard des aqueducs Chapelle Saint Charles (départ) 2 rue Serpaton

Mornant 69440 Rhône Auvergne-Rhône-Alpes amisdesarts@maison-pays.com

English :

Collective collage of 269 portraits throughout the village! Les Amis des Arts invites you to an exceptional day of collective creation in the streets of Mornant, as part of the worldwide Inside Out project initiated by artist JR.

German :

Kollektive Collage von 269 Porträts im ganzen Dorf! Les Amis des Arts lädt Sie zu einem außergewöhnlichen Tag kollektiven Schaffens in den Straßen von Mornant ein, im Rahmen des weltweiten Projekts Inside Out, das von dem Künstler JR initiiert wurde.

Italiano :

Collage collettivo di 269 ritratti in tutto il villaggio! Les Amis des Arts vi invitano a una giornata eccezionale di creazione collettiva per le strade di Mornant, nell’ambito del progetto mondiale Inside Out, promosso dall’artista JR.

Espanol :

¡Collage colectivo de 269 retratos por todo el pueblo! Les Amis des Arts le invita a una jornada excepcional de creación colectiva en las calles de Mornant, en el marco del proyecto mundial Inside Out, iniciado por el artista JR.

