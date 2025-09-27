INAUGURATION LA HUNE, ESCALE CRÉATIVE AU CŒUR DU BASSIN DE THAU Frontignan

INAUGURATION LA HUNE, ESCALE CRÉATIVE AU CŒUR DU BASSIN DE THAU

23 avenue Frédéric Mistral Frontignan Hérault

Le samedi 27 septembre aura lieu l’inauguration, ouverte à toutes et tous, d’un nouveau tiers-lieu culturel implanté au centre-ville de Frontignan la Peyrade.Après trois années de travaux, cet espace de 500 m², aménagé dans un ancien hangar agricole par l’équipe Scopie, ouvre ses portes. Pensée comme un outil collectif au service du territoire, La Hune accueillera des activités de création artistique, de travail partagé, de vie associative et de programmation culturelle.Programme 14h -15h30 Atelier de danse hip-hop et contemporaine avec la Compagnie Virgule (gratuit sur inscription)15h 18h Stands d’associations locales16h Performance de Virgile Dagneaux, à la Chapelle Saint Jacques17h Spectacle “Volume 54” de la Soif Compagnie18h “Le Bal”, spectacle festif de clôture avec La Bulle Bleue et la compagnie Satellite, à l’école Anatole FranceEntrée libre. Buvette et petite restauration sur place .

23 avenue Frédéric Mistral Frontignan 34110 Hérault Occitanie +33 6 85 59 37 39 contact@lahune.eu

English :

On Saturday September 27, a new third-party cultural venue in downtown Frontignan la Peyrade will be opened to the public.

German :

Am Samstag, den 27. September, wird im Stadtzentrum von Frontignan la Peyrade ein neuer kultureller Treffpunkt eröffnet.

Italiano :

Sabato 27 settembre, nel centro di Frontignan la Peyrade, verrà aperto al pubblico un nuovo spazio culturale di terzi.

Espanol :

El sábado 27 de septiembre se abrirá al público un nuevo espacio cultural para terceros en el centro de Frontignan la Peyrade.

