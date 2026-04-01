Inauguration Rue du Portail Labastide-d’Armagnac

Labastide-d’Armagnac

Inauguration

Rue du Portail Monument aux Morts Labastide-d’Armagnac Landes

Tarif : 35 – 35 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-25 10:30:00

fin : 2026-04-25

Date(s) :

2026-04-25

L’UNC Labastide d’Armagnac et le Conseil Municipal vous convient à l’inauguration du Monument aux Morts restauré.

Déroulement Cérémonie et dépôt de gerbes | Présentation du Monument son passé, les découvertes, son présent | Intervention des autorités | Clôture cérémonie Marseillaise, bénédiction du Monument, remerciements aux portes-drapeaux et inauguration du Monument.

Un vin d’honneur sera offert par la Municipalité au Foyer Municipal, suivi d’un repas (sur inscription avant le 14 Avril). .

Rue du Portail Monument aux Morts Labastide-d’Armagnac 40240 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 82 97 19 41 charbonnier40@orange.fr

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English : Inauguration

L’événement Inauguration Labastide-d’Armagnac a été mis à jour le 2026-04-13 par OT Landes d’Armagnac