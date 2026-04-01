Inauguration Rue du Portail Labastide-d’Armagnac
Inauguration Rue du Portail Labastide-d’Armagnac samedi 25 avril 2026.
Labastide-d’Armagnac
Inauguration
Rue du Portail Monument aux Morts Labastide-d’Armagnac Landes
Tarif : 35 – 35 – EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-25 10:30:00
fin : 2026-04-25
Date(s) :
2026-04-25
L’UNC Labastide d’Armagnac et le Conseil Municipal vous convient à l’inauguration du Monument aux Morts restauré.
Déroulement Cérémonie et dépôt de gerbes | Présentation du Monument son passé, les découvertes, son présent | Intervention des autorités | Clôture cérémonie Marseillaise, bénédiction du Monument, remerciements aux portes-drapeaux et inauguration du Monument.
Un vin d’honneur sera offert par la Municipalité au Foyer Municipal, suivi d’un repas (sur inscription avant le 14 Avril). .
Rue du Portail Monument aux Morts Labastide-d’Armagnac 40240 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 82 97 19 41 charbonnier40@orange.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Inauguration
L’événement Inauguration Labastide-d’Armagnac a été mis à jour le 2026-04-13 par OT Landes d’Armagnac
À voir aussi à Labastide-d'Armagnac (Landes)
- Atelier vannerie La Parenthèse Labastide-d’Armagnac 14 mai 2026
- Stage Hatha yoga, Yoga de l’énergie et relaxation sonore La Parenthèse Labastide-d’Armagnac 6 juin 2026
- Stage vannerie La Parenthèse Labastide-d’Armagnac 13 juin 2026
- Festival L’Oreille en Place Retrofever Labastide-d’Armagnac 23 juillet 2026
- Festival L’Oreille en Place Alexandra Malfi Labastide-d’Armagnac 24 juillet 2026