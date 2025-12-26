Inauguration Les chemins de Castets, Castets

Inauguration Les chemins de Castets, Castets samedi 30 mai 2026.

Les Temps des forges et Etang des forges Castets Landes

Gratuit

Début : 2026-05-30
2026-05-30

Village médiéval, spectacles et animations.
Informations au 05 58 89 47 56.   .

Les Temps des forges et Etang des forges Castets 40260 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 89 47 56 

