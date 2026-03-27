Inauguration « Les pieds dans l’eau » de Mickaël Jourdan Bibliothèque des Champs Libres- Chez les enfants Rennes Samedi 11 avril, 14h00 gratuit

Derrière les roseaux d’un étang ou sur les berges d’un ruisseau, Mickaël Jourdan, vous invite à participer à son exposition.

Une journée de lancement pleine de surprises en présence de l’illustrateur. L’espace jeunesse se transforme pour l’occasion en un véritable refuge pour la faune et la flore. Une invitation à dessiner, découper, colorier, chercher : libellules, martin pécheur, triton, tortue, castor, héron, grenouille…

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-04-11T14:00:00.000+02:00

Fin : 2026-04-11T19:00:00.000+02:00

1



Bibliothèque des Champs Libres- Chez les enfants Les Champs Libres – 10 cours des Alliés – 35000 RENNES Centre Rennes 35000 Ille-et-Vilaine



Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

