Inauguration Lieu d’Accueil Enfants-Parents (LAEP) La Marouette LAEP La Marouette Nantes

Date et horaire de début et de fin : 2026-02-06 16:00 – 21:00

Gratuit : oui En famille

Suite à sa réouverture, le Lieu d’Accueil Enfants-Parents La Marouette est heureux de vous inviter à son inauguration dans son nouveau local au 15 rue de l’Héronnière à Nantes (Esplanade Jacques Demy). L’inauguration aura lieu le vendredi 6 février 2026 à partir de 16h. Enfants, parents, fratries, proches, partenaires, amis et soutiens, nous vous attendons ! Venez nombreux ! La Marouette, qu’est-ce que c’est ?Inspirée d’une idée de Françoise Dolto, la Marouette est un lieu de rencontre, de parole et d’écoute pour les enfants de 0 à 4 ans qui viennent accompagnés d’un parent ou d’un adulte familier. Les futurs parents sont également les bienvenus. Créée en 1998 et située rue Dobrée pendant 27 ans, la Marouette a dû fermer ses portes au public en juin dernier, dans un contexte de fragilité budgétaire. Mais grâce au soutien de partenaires financiers et à la volonté de quelques-uns, l’aventure peut désormais se poursuivre à quelques battements d’ailes du local historique, dans l’ancien multi-accueil de l’Espace Jacques Demy. Une petite migration de quelques rues, en somme ! La Marouette, pour quoi faire ?Une équipe d’accueillants vous écoute votre enfant et vous, pour vous permettre :– De vivre des moments de rencontre,– De partager avec d’autres des instants de jeu, d’exploration et d’échange dans un cadre sécurisant,– De parler éventuellement des petits riens du quotidien autour des questions comme la séparation, l’endormissement, l’école…– Ou de faire une pause tout simplement. L’enfant est toujours accompagné par un adulte et reste sous la responsabilité de celui-ci. L’enfant et la personne qui l’accompagne peuvent venir autant de fois qu’ils le désirent jusqu’à l’anniversaire des 4 ans de l’enfant. Aucune inscription préalable, ni formalités administratives ne vous seront demandées. Une participation financière libre et confidentielle est demandée à chaque passage. Un lieu de rencontre et de parole pour les enfants, les parents ou leurs proches… parce que grandir, c’est prendre le risque de nouvelles rencontres… parce que c’est aussi accepter de se séparer… un jour… parce qu’être parent ne va pas toujours de soi. Les enfants, de la naissance à l’anniversaire de leurs 4 ans, en présence de leur(s) proche(s), peuvent jouer, rencontrer d’autres enfants et faire une expérience de vie en société. Les parents peuvent faire une pause, se rencontrer, échanger, être là tout simplement. La Marouette est ouverte les mardis et jeudis après-midi de 15h30 à 18h30.Accès : Tram 1 arrêt Médiathèque Parking souterrain médiathèque 2 accès possibles :– Par la rue de l’Héronnière (soit le haut de l’Espace Jacques Demy)– Par le quai de la Fosse, en empruntant les escalators.Vous trouverez également un ascenseur à l’entrée du parking sous-terrain. Dans les deux cas, le site est accessible aux poussettes et personnes à mobilité réduite. La Marouette est indiquée sur plusieurs panneaux de signalisation de l’Espace Jacques Demy, pour vous aider à vous orienter.

LAEP La Marouette Centre-ville Nantes 44000

https://www.marouette.fr