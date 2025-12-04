INAUGURATION LIGNE 5 TAM Montpellier
INAUGURATION LIGNE 5 TAM Montpellier samedi 20 décembre 2025.
INAUGURATION LIGNE 5 TAM
22 Avenue Georges Clemenceau Montpellier
Début : 2025-12-20
fin : 2025-12-20
2025-12-20
LIGNE 5 le grand rendez-vous approche !
Le 20 décembre, on vous invite à vivre une journée exceptionnelle autour de votre future Ligne 5…
Une célébration ouverte à tous habitants, familles, voyageurs, curieux et amoureux du territoire.
Une journée gratuite, accessible, rythmée par des surprises, des parcours, de l’art et des jeux de lumières
Et bonne nouvelle le programme complet est là ! Rejoignez-nous pour un moment de fête et de partage À CLEMENCEAU dès 11h inauguration officielle et lancement des festivités
Puis, embarquez pour une balade…
URBAINE de l’Ouest au Centre, au départ du Parc de Bagatelle à 10h
VERDOYANTE du Nord au Centre, au départ de Clapiers à 13h30
Pour rejoindre, dès 18h30, la Parade des Lucioles qui s’élancera depuis la place des Martyrs de la Résistance jusqu’à la place de la Comédie, où vous attendent de nombreux artistes et surprises dont l’immanquable Spectacle ADN à 20h30 .
22 Avenue Georges Clemenceau Montpellier 34000 Hérault Occitanie
English :
LINE 5: the big date approaches!
On December 20, we invite you to experience an exceptional day around your future Line 5…
A celebration open to all: residents, families, travelers, the curious and lovers of the area.
