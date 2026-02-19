Inauguration Luynes Pétanque Club Luynes Aix-en-Provence

Inauguration Luynes Pétanque Club

Dimanche 8 mars 2026 à partir de 10h. Luynes Boulodrome de Luynes Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-08 10:00:00

fin : 2026-03-08

Date(s) :

2026-03-08

Inauguration de Luynes Pétanque Club par le Comité des Fêtes de Luynes Festi’Luynes

Le Comité des Fêtes de Luynes Festi’Luynes vous prépare… UNE TRÈS GRANDE SURPRISE ! Nous avons l’immense plaisir de vous annoncer l’inauguration officielle du nouveau club.

Pour célébrer comme il se doit cette ouverture, nous vous invitons à un grand tournoi de pétanque

Doublettes choisies Ouvert à toutes et à tous (débutants, amateurs, confirmés… venez comme vous êtes !)

Début des parties à 11h

Buvette conviviale

Restauration sur place



Ambiance festive, sportive et chaleureuse ! C’est aussi l’occasion idéale pour découvrir le nouveau club, rencontrer les passionnés et prendre votre licence et rejoindre l’aventure !



Que vous soyez joueur, curieux, en famille ou entre amis, venez vivre une journée historique pour Luynes et partager un grand moment de convivialité ! On compte sur vous pour venir très nombreux et faire de cette inauguration un événement mémorable ! Invitez vos amis, formez vos doublettes et rendez-vous le 8 mars ! .

Luynes Boulodrome de Luynes Aix-en-Provence 13090 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 51 61 86 98 festiluynes@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Luynes Pétanque Club inaugurated by the Comité des Fêtes de Luynes Festi’Luynes

L’événement Inauguration Luynes Pétanque Club Aix-en-Provence a été mis à jour le 2026-02-19 par Office de Tourisme d’Aix en Provence