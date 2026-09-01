Inauguration Mairie, création pole culturel et remise du label ville d’accueil des véhicules anciens Bidache
samedi 19 septembre 2026 · Bidache
Informations pratiques
Bidache
Inauguration Mairie, création pole culturel et remise du label ville d’accueil des véhicules anciens
Mairie Bidache Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19
fin : 2026-09-19
Date(s) :
2026-09-19
10h15 : accueil des invités
10h : visite inaugurale des nouveaux espaces et des expositions. Photographies du Pays de Bidache, dessins d’écoliers, présentation exceptionnelle d’extraits de la collection Gramont, exposition de véhicules anciens.
11h 15: lectures et expressions artistiques, poésies français et gascon, lectures d’extraits d’oeuvre par Olivier Mak-Bouchard, capoeira, chorale du Club Gramontois.
11h30 : animations des associations locales
12h30 : remise officielle du label Ville d’Accueil des Véhicules d’époque
13h : cocktail déjeunatoire
14h : ateliers et rencontres
16h : balade contée
17h30 : clôture de la journée .
Mairie Bidache 64520 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 56 03 49
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English : Inauguration Mairie, création pole culturel et remise du label ville d’accueil des véhicules anciens
L’événement Inauguration Mairie, création pole culturel et remise du label ville d’accueil des véhicules anciens Bidache a été mis à jour le 2026-09-09 par Office de Tourisme Pays Basque
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