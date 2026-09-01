UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Bidache

Inauguration Mairie, création pole culturel et remise du label ville d’accueil des véhicules anciens Bidache

samedi 19 septembre 2026 · Bidache

Inauguration Mairie, création pole culturel et remise du label ville d’accueil des véhicules anciens Bidache

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
samedi 19 septembre 2026
Adresse
Mairie
Ville
64520 Bidache
Département
Pyrénées-Atlantiques
Tarif
0 0 0 Gratuit

Bidache

Inauguration Mairie, création pole culturel et remise du label ville d’accueil des véhicules anciens

Mairie Bidache Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19
fin : 2026-09-19

Date(s) :
2026-09-19

10h15 : accueil des invités
10h : visite inaugurale des nouveaux espaces et des expositions. Photographies du Pays de Bidache, dessins d’écoliers, présentation exceptionnelle d’extraits de la collection Gramont, exposition de véhicules anciens.
11h 15: lectures et expressions artistiques, poésies français et gascon, lectures d’extraits d’oeuvre par Olivier Mak-Bouchard, capoeira, chorale du Club Gramontois.
11h30 : animations des associations locales
12h30 : remise officielle du label Ville d’Accueil des Véhicules d’époque
13h : cocktail déjeunatoire
14h : ateliers et rencontres
16h : balade contée
17h30 : clôture de la journée   .

Mairie Bidache 64520 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 56 03 49 

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Inauguration Mairie, création pole culturel et remise du label ville d’accueil des véhicules anciens

L’événement Inauguration Mairie, création pole culturel et remise du label ville d’accueil des véhicules anciens Bidache a été mis à jour le 2026-09-09 par Office de Tourisme Pays Basque

À voir aussi à Bidache (Pyrénées-Atlantiques)