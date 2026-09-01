Informations pratiques

Bidache

Inauguration Mairie, création pole culturel et remise du label ville d’accueil des véhicules anciens

Mairie Bidache Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19

fin : 2026-09-19

Date(s) :

2026-09-19

10h15 : accueil des invités

10h : visite inaugurale des nouveaux espaces et des expositions. Photographies du Pays de Bidache, dessins d’écoliers, présentation exceptionnelle d’extraits de la collection Gramont, exposition de véhicules anciens.

11h 15: lectures et expressions artistiques, poésies français et gascon, lectures d’extraits d’oeuvre par Olivier Mak-Bouchard, capoeira, chorale du Club Gramontois.

11h30 : animations des associations locales

12h30 : remise officielle du label Ville d’Accueil des Véhicules d’époque

13h : cocktail déjeunatoire

14h : ateliers et rencontres

16h : balade contée

17h30 : clôture de la journée .

Mairie Bidache 64520 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 56 03 49

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English : Inauguration Mairie, création pole culturel et remise du label ville d’accueil des véhicules anciens

L’événement Inauguration Mairie, création pole culturel et remise du label ville d’accueil des véhicules anciens Bidache a été mis à jour le 2026-09-09 par Office de Tourisme Pays Basque