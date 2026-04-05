INAUGURATION Maison & Café Varela, Maison et Café Varela, Le Luat-sur-Vert

INAUGURATION Maison & Café Varela Dimanche 5 avril, 10h00 Maison et Café Varela Eure-et-Loir

entrée libre – gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-04-05T10:00:00+02:00 – 2026-04-05T17:00:00+02:00

Fin : 2026-04-05T10:00:00+02:00 – 2026-04-05T17:00:00+02:00

Marina Varela lance ce 5 avril, à la Maison Varela à Vert-en-Drouais, un gîte de charme de cinq chambres et un atelier de torréfaction.

Au programme :

️ @reborn_arcade pour une immersion totale dans l’univers du rétrogaming.

@auxpalaisdesgourmands pour une touche de douceur et de gourmandise.

✨ @lesasterales.fermeflorale pour vous faire découvrir leur univers floral.

Le programme de votre journée :

11h00 : Lancement avec une Chasse aux Œufs pour les enfants.

Midi : Barbecue convivial pour tous.

☕ 15h00 : Démonstration de torréfaction (le secret d’un café parfait).

En continu : Escalade, trampoline, basket et essais de vélos électriques… il y en aura pour tous les styles !

Maison et Café Varela 12 route de Dreux, 28500 Vert-en-Drouais Le Luat-sur-Vert 28500 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire [{« type »: « email », « value »: « maison.cafe.varela@gmail.com »}]

Marina Varela lance ce 5 avril, à la Maison Varela à Vert-en-Drouais, un gîte de charme de cinq chambres et un atelier de torréfaction.

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