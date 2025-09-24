Inauguration Maison des Jeunes de GUISCRIFF Le Faouët

Inauguration Maison des Jeunes de GUISCRIFF

RUE DE KERLABOUR Le Faouët

Début : 2025-09-24 14:00:00

fin : 2025-09-24 17:00:00

2025-09-24

Inauguration de la maison des jeunes 11-17 ans

rue de Kerlabour, derrière la salle des fêtes

Animations gratuites et ouvertes à tous suivi d’un pot convivial à 17h .

+33 6 83 98 68 43

