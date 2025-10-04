Inauguration malle jeux vidéos Médiathèque De Baugé-En-Anjou Baugé en Anjou
Inauguration malle jeux vidéos Samedi 4 octobre, 09h30 Médiathèque De Baugé-En-Anjou Maine-et-Loire
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2025-10-04T09:30 – 2025-10-04T12:30
Fin : 2025-10-04T09:30 – 2025-10-04T12:30
Envie de jouer ?
Venez profiter librement de la PS4 et de la Nintendo Switch pour (re) découvrir vos jeux vidéos préférés.
Gratuit sur les temps d’ouverture de la médiathèque:
- Mardi: 16h-18h
- Mercredi 9h30-12h30 / 14h-18h
- Samedi 9h30-12h30
Médiathèque De Baugé-En-Anjou Place de l’Europe 49150 Baugé-en-Anjou Baugé en Anjou 49150 Maine-et-Loire Pays de la Loire 0241841218 http://biblio.baugeenanjou.fr
