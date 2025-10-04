Inauguration malle jeux vidéos Médiathèque De Baugé-En-Anjou Baugé en Anjou

Inauguration malle jeux vidéos Samedi 4 octobre, 09h30 Médiathèque De Baugé-En-Anjou Maine-et-Loire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-10-04T09:30 – 2025-10-04T12:30

Fin : 2025-10-04T09:30 – 2025-10-04T12:30

Envie de jouer ?

Venez profiter librement de la PS4 et de la Nintendo Switch pour (re) découvrir vos jeux vidéos préférés.

Gratuit sur les temps d’ouverture de la médiathèque:

Mardi: 16h-18h

Mercredi 9h30-12h30 / 14h-18h

Samedi 9h30-12h30

Médiathèque De Baugé-En-Anjou Place de l’Europe 49150 Baugé-en-Anjou Baugé en Anjou 49150 Maine-et-Loire Pays de la Loire 0241841218 http://biblio.baugeenanjou.fr

